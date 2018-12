Calciomercato, Filipe Luis non rinnova con l'Atletico Madrid: a giugno l'addio

Terminerà il prossimo giugno la seconda esperienza di Filipe Luis all'Atletico Madrid: il contratto in scadenza non sarà rinnovato.

L'Atletico Madrid si appresta a perdere uno degli elementi che hanno caratterizzato i successi degli ultimi anni: Filipe Luis saluterà, con ogni probabilità, i 'Colchoneros' a giugno.

Il contratto del brasiliano con passaporto polacco scadrà il prossimo 30 giugno e, come riportato da 'Marca', prevalgono in maniera netta le sensazioni negative: in soldoni, non rinnoverà.

Il 33enne avrebbe capito che il suo tempo nella squadra di Simeone sarebbe giunto al termine, voglioso di provare una nuova esperienza altrove come accaduto nel 2014 con il trasferimento al Chelsea, salvo poi tornare subito dopo una stagione.

Questo secondo addio sarà quasi certamente quello definitivo, ma prima c'è un importante traguardo da raggiungere: quello della finale di Champions League in programma proprio al 'Wanda Metropolitano' di Madrid, con l'ostacolo Juventus agli ottavi.

Nei prossimi mesi, Filipe Luis sarà così libero di accordarsi con qualsiasi altra società per il trasferimento a costo zero, opportunità pronta ad allettare molte pretendenti che si assicurebbero un terzino di livello assoluto.