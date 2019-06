Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo vuole anche Marcelo

Cristiano Ronaldo vuole convincere Marcelo a trasferirsi alla Juventus, Hysaj ed Emerson Palmieri pupilli di Sarri. In partenza Cancelo o Alex Sandro.

La 2019/20 è pronta a un profondo restyling sulle fasce difensive, dato che nessuno degli attuali giocatori presenti nella rosa bianconera è sicuro di restare a .

I maggiori indiziati a lasciare la Juventus sono Joao Cancelo, vicino al Manchester City, e Alex Sandro al cui posto con l'arrivo di Sarri potrebbero sbarcare in bianconero Hysaj ed Emerson Palmieri.

Il primo è da sempre un pallino del tecnico toscano che lo ha già allenato a e , il secondo invece piace da tempo a Paratici e ha fatto molto bene con Sarri al . Ma non solo.

Secondo 'Tuttosport' infatti Cristiano Ronaldo, dopo l'invito a De Ligt, continua a lavorare anche come uomo mercato della Juventus e sta cercando di convincere Marcelo a lasciare Madrid per seguirlo a Torino.

In tal senso ad aiutare la Juventus potrebbe essere l'acquisto di Mendy da parte del , operazione questa svelata in anteprima dal CT francese Didier Deschamps.

Lo stesso Cristiano Ronaldo d'altronde costituisce una grande attrazione per tutti i top player che in giro per il mondo sognano di giocare con lui ecco perché, da Chiesa a Pogba passando per Icardi, nulla sembra precluso alla Juventus di CR7. Conti permettendo.

Per tentare il grande colpo a centrocampo infatti i bianconeri dovranno vendere e in tal senso le cessioni di Cancelo o Alex Sandro diventerebbero necessarie. Hysaj ed Emerson Palmieri, insomma, sono obiettivi reali col sogno Marcelo sempre sullo sfondo. Garantisce CR7.