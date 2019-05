Calciomercato Inter, Sarabia e Perez per rinforzare le fasce

L'Inter punta a migliorare gli esterni d'attacco: Pablo Sarabia del Siviglia e Ayoze Perez del Newcastle le nuove idee di Marotta e Ausilio.

La matematica non è ancora arrivata, servirà un altro po' di pazienza prima di esultare per la seconda qualificazione in consecutiva: l' cerca di eguagliare la scorsa annata, quando il quarto posto valse il ritorno nella competizione europea più importante dopo sei stagioni passate tra inferno e purgatorio.

Una volta raggiunto l'obiettivo (con due vittorie sarebbe ufficiale) potranno iniziare i primi veri discorsi di mercato: in primis per la panchina, dove Spalletti non è certo di rimanere, poi per i giocatori che andranno a far parte della rosa a disposizione del tecnico di Certaldo o chi per lui.

Marotta e Ausilio vogliono rafforzare gli esterni d'attacco: la posizione di Perisic è in forte dubbio alla luce della richiesta, avanzata a gennaio, di lasciare Milano per la Premier League. Inoltre Keita Baldé difficilmente verrà riscattato dal , considerati esagerati i 34 milioni richiesti dai monegaschi.

L'unico con la certezza di una permanenza sembra essere Politano, il cui riscatto dal non appare minimamente in discussione. Karamoh tornerà dal prestito al ma non è da escludere un nuovo addio temporaneo.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il nuovo profilo sondato è quello di Pablo Sarabia, capace di giocare sia a destra che a sinistra indistintamente: in stagione ha messo a segno la bellezza di 22 reti, fornendo 17 assist ai compagni.

27 anni da compiere l'11 maggio, Sarabia ha una clausola rescissoria di 18 milioni e ci sarebbero già stati dei contatti con il club nerazzurro, pronto nell'eventualità a offrirgli un contratto quadriennale da 3 milioni a stagione, il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente. Oltre all'Inter piace a un'altra società italiana, a una straniera e al .

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' l'alternativa si chiama Ayoze Perez, 25enne del su cui pende una clausola da 30 milioni di euro: è in grado di giocare da seconda punta e su entrambe le corsie, senza molta differenza.

Con 12 goal e 4 assist ha contribuito alla salvezza dei 'Magpies' allenati da Rafa Benitez che ha saputo dargli grande fiducia sin dal primo momento.