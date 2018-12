Calciomercato, Martial blindato dal Manchester United: scatta l'opzione di rinnovo

Il Manchester United ha fatto valere l'opzione di rinnovo fino al 2020 per Anthony Martial: il contratto sarebbe scaduto in estate.

Anthony Martial è uno degli uomini mercato del Manchester United: il suo contratto in scadenza a giugno 2019 ha fatto drizzare le antenne alle big d'Europa, ingolosite dalla situazione contrattuale dell'esterno d'attacco francese.

I 'Red Devils' non hanno però perso tempo, correndo in fretta ai ripari: secondo quanto appreso da Goal, il club avrebbe fatto valere l'opzione del rinnovo per un'altra stagione, quindi fino al 30 giugno 2020.

Una mossa utile per non perdere a zero il proprio gioiello e, magari, prendere tempo per cercare un nuovo accordo che preveda una durata maggiore, in modo da blindarlo e continuare a puntare su di lui nei prossimi anni.

Una notizia che non farà di certo piacere a Inter e Juventus, date tra le società maggiormente interessante all'ex Monaco. Per strapparlo allo United, a questo punto, servirà uno sforzo economico abbastanza consistente.