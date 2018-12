Calciomercato Inter, Icardi rinnoverà: ma con Wanda è gelo

Mauro Icardi alla fine porrà la firma sul rinnovo con l'Inter fino al 2023: rapporti tesi con la moglie Wanda Nara. Ausilio: "Via la clausola".

Le parole di Wanda Nara a 'Tiki Taka' hanno infiammato il Natale dell'Inter e dei suoi tifosi: la showgirl argentina ha rivelato come la stessa società nerazzurra volesse cedere il marito ai rivali della Juventus, operazione che non si sarebbe concretizzata per volere del capitano.

Frase che ha innescato un cortocircuito pericoloso, proprio in concomitanza con la tradizionale cena di Natale, andata in scena ieri sera: Icardi e signora si sono seduti ad un tavolo vicino a quello dei dirigenti, qualche saluto formale e nulla di più.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', al più presto ci sarà un incontro tra le parti per mettere le cose in chiaro: probabilmente nel corso della sosta, per poi arrivare alla tanto attesa firma sul rinnovo fino al 2023, che non sembra essere in discussione.

Ciò che l'Inter chiederà ad Icardi, sarà di tenere separate le questioni familiari da quelle lavorative: l'uscita pubblica di Wanda non è piaciuta affatto, come lasciato intendere sia da Marotta che Ausilio, i quali hanno affermato come situazioni del genere debbano essere affrontate in maniera privata e non nei salotti televisivi. Tensioni che rischiano di incrinare il rapporto, a prescindere dalle parole pronunciate da Icardi poco prima della cena ai microfoni di 'Inter TV': "Qui è casa mia".

Una presa di posizione netta soprattutto da parte del direttore sportivo, visibilmente infastidito: "Le chiacchiere, i salotti della tv, i cinepanettoni a me non interessano. Io lavoro solo nella sede dell'Inter, quindi l'agente di Mauro Icardi sa dove cercarmi. La proposta, che lui non ha ancora accettato, è ferma a due mesi fa. Ma da parte nostra c'è volontà di continuare. L'Inter vuole rinnovare il contratto, siamo contento di lui come calciatore. Sono a disposizione di tutti".

Da parte della società c'è tutta l'intenzione di tenersi stretto il proprio uomo simbolo, con una novità importante: "Magari toglieremo la clausola rescissoria presente nel contratto attuale".

Clausola da 110 milioni che non è stata presa in considerazione dalle big europee nei primi dieci giorni di luglio, oltre i quali non è più stata valida. Cifra comunque pericolosa che rischia di mettere il bastone fra le ruote del futuro in nerazzurro di Maurito.