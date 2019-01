Calciomercato Inter, Herrera dopo Godin: un altro parametro zero per i nerazzurri

L'Inter segue con attenzione il mercato dei parametri zero e valuta l'acquisto del messicano Herrera. De Paul potrebbe sostituire Perisic.

Il mercato dei parametri zero all'Inter non si ferma con Diego Godin. I nerazzurri infatti, secondo quanto riporta 'Tuttosport', valutano seriamente di mettere sotto contratto anche Hector Herrera.

Il centrocampista messicano classe 1990, seguito anche dalla Roma, si libererà a giugno dal vincolo col Porto e ha voglia di provare una nuova avventura. Ecco perché l'offerta dell'Inter potrebbe davvero tentarlo.

Herrera peraltro sarebbe solo uno dei colpi previsti dai nerazzurri a centrocampo dove, nelle idee di Marotta e Ausilio, arriverà anche il nome di grido della sessione estiva di calciomercato con il sogno Modric sempre sullo sfondo. Ma non solo.

In vista di giugno l'Inter inoltre cerca anche l'erede di Ivan Perisic, destinato quasi certamente a coronare il suo sogno di giocare in Premier League e per il quale davanti a una grossa offerta stavolta nessuno alzerebbe le barricate.

Il nome caldo in tal senso, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', è quello di Rodrigo De Paul che la Roma vorrebbe portare nella Capitale già a gennaio ma che l'Udinese, forte del recente rinnovo fino al 2023, non intende cedere a stagione in corso.

De Paul d'altronde sta vivendo l'anno della definitiva consacrazione, sancita pure dalle prime convocazioni con l'Argentina, tanto che la sua valutazione è già superiore ai 30 milioni di euro. Un prezzo da top player che non spaventa l'Inter.