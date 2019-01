Calciomercato Inter, Godin guadagnerebbe 6 milioni: il nerazzurro più pagato

L'Inter sta lavorando per portare Godin in nerazzurro a giugno: stipendio base di 4.5 milioni all'anno più bonus che lo porterebbero a 6.

L'Inter lavora per il calciomercato estivo, così da provare a migliorare la propria rosa e puntare seriamente allo Scudetto sin dalle prime giornate del campionato. Come noto, negli ultimi giorni i nerazzurri hanno accelareto per arrivare a Diego Godin, esperto centrale dell'Atletico Madrid tra i più importanti difensori del decennio.

Godin andrà in scadenza il prossimo giugno e dunque, in caso di conclusione positiva della trattativa, arriverà all'Inter a parametro zero. Se il cartellino non verrà pagato, la formazione nerazzurra metterà sul piatto comunque una cifra importante per lo stipendio del centrale uruguagio.

Secondo Sky Sport, infatti, Godin per il suo biennio italiano guadagnerebbe in maglia Inter circa 6 milioni compresi i bonus, con 5 come base. Una cifra che lo porrebbe come giocatore più pagato del club meneghino e tra i più pagati di Serie A. Dietro solamente ai re Cristiano Ronaldo e Higuain, irraggiungibili, nonchè a Dybala e Pjanic.

Il giocatore che guadagna di più attualmente all'Inter è capitan Icardi, fermo a 4,5 milioni. Con il rinnovo di cui si continua a parlare ma che per ora non è diventato realtà, l'argentino arriverebbe proprio a 6. Insomma, uno stipendio da super top per Godin, uno dei protagonisti dell'Atletico Madrid di Simeone.

Godin è all'Atletico Madrid dal 2010 e con i Colchoneros ha conquistato ogni trofeo disponibile, escludendo la Champions League sfiorata due volte in finale. Un difensore di assoluto valore, che il prossimo febbraio compirà 33 anni. Pronto per una nuova avventura, nerazzurra, a meno di sorprese.

Resta da capire cosa farà l'Inter con Skriniar, richiestissimo nel calciomercato, sopratutto di Premier League. Il centrale sloveno ha visto la sua valutazione impennarsi nell'ultimo anno, ma per i nerazzurri è incedibile anche con l'arrivo di Godin. Con offerte folli, magari vicine alle tre cifre, però, tutto può accadere.