Calciomercato Inter, Dybala pallino di Conte: nel 2014 lo voleva in Nazionale

Antonio Conte aveva cercato di convincere Dybala a scegliere l'Italia, ora il tecnico sogna di allenarlo all'Inter. Marotta ci proverà.

L' punta Paulo Dybala. Il numero 10 della , reduce da una stagione a dir poco deludente, piace moltissimo sia a Marotta che a Conte e i nerazzurri secondo 'La Gazzetta dello Sport' faranno sicuramente un tentativo per portare la Joya a Milano.

Conte d'altronde non ha mai nascosto la stima nei confronti di Dybala tanto che nel novembre 2014, quando era ancora CT dell', aveva cercato di convincere l'argentino a scegliere la nostra Nazionale.

"Dybala ci interessa molto, vediamo se anche a lui interessa l’Italia".

Quella volta però la Joya declinò l'invito di Conte e preferì aspettare la chiamata dell' , peraltro poi puntalmente arrivata.

Anche stavolta per Conte non sarà facile coronare il sogno di allenare Dybala dato che l'argentino non vorrrebbe trasferirsi all'Inter e in caso di addio alla Juventus preferirebbe la soluzione estera.

L'Inter però per convincere la Juventus potrebbe mettere sul piatto Mauro Icardi, giocatore seguito da tempo dai bianconeri e ritenuto ideale come partner di Cristiano Ronaldo.

Dopo l'eventuale acquisto di Dybala invece l'attacco dell'Inter sarebbe al completo con la conferma di Lautaro Martinez e l'arrivo di Edin Dzeko, altro pallino di Conte dai tempi del .