Calciomercato Inter, Barella vuole solo i nerazzurri: decisivi Conte e la Champions

Nicolò Barella vuole solo l'Inter ma i nerazzurri devono trovare un accordo col Cagliari e non sono convinti di cedere il baby Esposito ai sardi.

I tentativi di inserimento da parte del non preoccupano, Nicolò Barella ha fatto la sua scelta da tempo: il centrocampista del vuole solo l'.

Barella d'altronde lo scorso gennaio aveva già rifiutato il trasferimento al dove era il preferito per sostituire Allan in caso di cessione del brasiliano al , mentre la non è mai stata una possibilità concreta.

Vicinissimo a Barella invece era il ma i Blues alla fine non hanno voluto accontentare le richieste di Giulini, che per cedere il suo gioiello chiedeva e chiede ancora 50 milioni di euro.

Cifra troppo alta anche per l'Inter con Marotta che offre 35 milioni di euro più bonus e alcune contropartite tecniche gradite al Cagliari: Bastoni, Dimarco, Eder e il baby Esposito. In quest'ultimo caso però l'Inter, bruciata dal caso Zaniolo, non vorrebbe perdere completamente il controllo del giovane talento.

Decisivo per la scelta di Barella, oltre alla possibilità di giocare la , secondo 'Il Corriere dello Sport' è stato anche l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

Intanto ieri Giulini ha ammesso l'esistenza di una trattativa ben avviata con l'Inter, pur sottolineando che nessun accordo è stato ancora raggiunto.

Barella però ha scelto l'Inter e il Cagliari ha tutta l'intenzione di accontentare il giovane centrocampista azzurro. La sensazione, insomma, è che la chiusura dell'affare sia solo questione di tempo.