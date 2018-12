Calciomercato, Hazard ci ripensa: “Voglio fare la storia al Chelsea”

Dal sogno Real Madrid al giuramento di fedeltà, Eden Hazard si lega al Chelsea: "voglio diventare come Terry, Lampard e Drogba".

Il sogno Real Madrid resta ben sigillato nel cassetto: Eden Hazard esce allo scoperto a pochi giorni dall'inizio del mercato invernale e giura fedeltà al Chelsea di Sarri. Il giocatore belga vuole entrare di fatto tra le leggende del club londinese.

Con la doppietta segnata al Watford Hazard ha raggiunto l'importante traguardo dei 101 goal con la maglia del Chelsea, confermandosi tra le grandi stelle del campionato inglese e grande leader offensivo della squadra Blues.

Ai microfoni di 'Sky Sports', l'esterno belga ha respinto tutte le sirene di mercato con importanti dichiarazioni.

"Fare 101 goal con questa maglia è qualcosa di incredibile, che non dimenticherò mai. Voglio diventare una leggenda del Chelsea, come Terry, Lampard e Drogba".

Dieci goal e nove assist per Hazard fin qui in stagione: una grande prima parte di stagione alla guida del Chelsea, che attualmente occupa il quarto posto in Premier League.