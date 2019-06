Calciomercato Fiorentina, Dragowski verso la cessione: c'è il Southampton

Potrebbe essere in Inghilterra il futuro di Bartlomiej Dragowski. Il portiere di proprietà della Fiorentina è vicino al passaggio al Southampton.

E’ stato uno dei migliori giocatori in assoluto dell’ultima fase del campionato di e, grazie alle sue parate che per un nulla non sono valse la salvezza dell’, è diventato anche uno dei portieri più ambiti in circolazione.

Bartlomiej Dragowski, messa fine alla sua parentesi nel club azzurro, è pronto a tornare alla ma quanto pare la sua permanenza nel capoluogo toscano è destinata a non durare a lungo.

Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti, il portiere polacco, che nel corso degli ultimi giorni è stato accostato anche alla , nella prossima stagione potrebbe trasferirsi in Premier League. Ad attenderlo ci sarebbe il che è ormai ad un passo dal chiudere l’operazione con il club gigliato a fronte di un esborso da 10 milioni di euro più bonus.

Approdato in riva all’Arno giovanissimo nel 2016 (per 2 milioni di euro), Dragowski con la Fiorentina ha totalizzato appena 7 presenze in campionato in due anni e mezzo, prima di esplodere definitivamente ad Empoli dove ha potuto godere di massima fiducia da parte di Aurelio Andreazzoli.