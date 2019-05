Calciomercato Chelsea, Giroud resta: rinnovo annuale

Il Chelsea ha deciso di confermare Olivier Giroud: attivata la clausola per rinnovare il contratto in scadenza per un'altra stagione.

Olivier Giroud resta al . L'attaccante francese si è guadagnato la riconferma da parte dei Blues, che prolungheranno il contratto dell'ex fino al 2020.

Giroud è in scadenza al 30 giugno, ma le buone prove fornite in questa stagione hanno convinto il club di Abramovich a far valere la clausola presente nel contratto del transalpino ed estendere l'accordo per altri 12 mesi.

Il tutto nonostante la punta si fosse lamentata di uno scarso utilizzo, dando adito a rumors che volevano sulle sue tracce , e pronte ad accaparrarselo a zero.

Giroud, approdato al Chelsea a gennaio del 2018 per 18 milioni di euro dopo 6 anni all'Arsenal, ha fin qui totalizzato 17 goal in 57 presenze e ha spesso e volentieri scalzato Higuain nelle gerarchie di Sarri da quando il Pipita ha fatto capolino a Stamford Bridge.

Non a caso, il 32enne centravanti francese è in vantaggio sul collega di reparto per partire titolare nella finale di del 29 maggio con i Gunners. Guarda caso, la sua ex squadra. Una ghiotta chance per festeggiare il rinnovo con un trofeo.