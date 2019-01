Calciomercato Cagliari, Oliva rossoblu: è ufficiale

Christian Oliva è il rinforzo del Cagliari a centrocampo. Dopo Birsa un altro giocatore per Maran. In attesa di capire il futuro di Barella.

Ventesimo uruguayano nella storia del Cagliari. Sbarcato in Sardegna nella giornata di giovedì, Christian Oliva ha firmato quest'oggi il contratto con la formazione rossoblù: ora è veramente ufficiale, il giovane centrocampista ex Nacional è il nuovo acquisto di Maran a centrocampo.

Svolte le visite mediche a Villa Stuart, Oliva è poi arrivato a Cagliari, così da concludere il suo trasferimento alla corte del team sardo. Cinque i milioni pagati al Nacional, che ha lasciato partire uno dei suoi migliori giovani visto il forte interesse del giocatore ad andare via.

22enne, un anno più vecchio di Barella, Oliva ha firmato con il Cagliari un contratto fino al 2023. A proposito del centrocampista sardo, questi dovrebbe rimanere nella sua città d'origine almeno fino all'estate, per poi approdare all'Inter o in Premier League.

Oliva è infatti un colpo in prospettiva per un Cagliari ormai rassegnato, seppur dolcemente visti i 40-50 milioni in arrivo, a perdere Barella tra qualche mese. Accostato ad Allan e Kante, il nuovo arrivato ha mostrato grandi cose in Uruguay, quantità in fase difensiva e qualità nel portare avanzi l'azione.

Cagliari è sicuramente la terra più importante per un uruguagio, visti i passaggi di Herrera, Francescoli, Fonseca, Lopez e Abejon. Solo per citare i più importanti. Ha voluto fortemente la squadra di Maran, dopo aver rifiutato diverse offerte arrivate al Nacional nelle ultime settimane.

Oliva come detto ha firmato fino al 2023, ma il Cagliari si fida estremamente di lui. Tanto da aver inserito nel contratto anche un'ulteriore opzione, per un rinnovo fino al 2024. Ora starà a lui rispondere sul campo, ultimo di una schiera infinita di connazionali in terra sarda.