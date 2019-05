Calciomercato Borussia Dortmund, preso Brandt: è ufficiale

Dopo Hazard e Schulz, il Borussia Dortmund ufficializza anche l'acquisto di Julian Brandt fino al 2024. La spesa complessiva è di circa 80 milioni.

Tre colpi in poche ore. Tanto che, per una volta, il pare il spendaccione e pigliatutto. Dopo Thorgan Hazard e Nico Schulz, i gialloneri ufficializzano un nuovo acquisto: Julian Brandt, talento del .

Un colpaccio, perché Brandt era seguito da mezza Europa: non solo in , ma - vocifera radiomercato - anche in , in e in , dove alla è sempre piaciuto molto. Il se l'è assicurato proponendogli un contratto lungo, fino al 2024. Con una spesa che, sommata a quella per Hazard jr. e Schulz, arriva a circa 80 milioni di euro complessivi.

