Calciomercato, Barreca lascia il Monaco e va al Newcastle

Antonio Barreca lascia il Monaco e si trasferisce in prestito al Newcastle. L'avventura del terzino italiano nel Principato è durata appena sei mesi.

Il Monaco aveva acquistato Barreca in estate dal Torino per 10 milioni di euro, ma l'esonero di Jardim e la pessima stagione dei monegaschi hanno influito nettamente sul suo rendimento.

Newcastle United are pleased to confirm that defender Antonio Barreca has joined the club on loan for the rest of the season, with an option to buy, from @AS_Monaco.



