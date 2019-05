Calciomercato Barcellona, Van de Beek dell'Ajax nel mirino

Donny Van de Beek è uno dei nuovi obiettivi del Barcellona in vista della prossima stagione. Potrebbe arrivare in blaugrana con De Jong e De Ligt.

Quello che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione, potrebbe essere un in ‘salsa’ olandese. Il club blaugrana infatti, sembra aver individuato proprio in , e più specificatamente nell’, quegli obiettivi per rinforzare e ringiovanire la sua rosa.

Dopo aver già annunciato da tempo l’acquisto di Frenkie De Jong ed essersi mossi per Matthijs De Ligt, i catalani sono ora pronti a fiondarsi su un altro di quei gioielli protagonisti della splendida cavalcata che ha portato i Lancieri a pochi secondi dalla qualificazione alla finale di : Donny Van de Beek.

Il centrocampista 22enne, autore di ben 16 goal in 55 partite giocate in stagione, tre dei quali messi a segno proprio nella massima competizione continentale per club, è stato una delle grandi rivelazioni dell’anno ed ha attirato su di se le attenzioni di molti tra i migliori club europei.

Van de Beek, nel corso delle ultime settimane è stato accostato anche a e ma, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, adesso si è inserito con forza anche il Barça nella corsa che porta al giocatore.

Qualora i catalani dovessero riuscire a chiudere anche per De Ligt, si potrebbe magari venire a creare una corsia preferenziale con l’Ajax che potrebbe rivelarsi fondamentale per avere la meglio sulla concorrenza.