Calciomercato, Barcellona su Murillo per rinforzare la difesa

Jeison Murillo piace al Barcellona che potrebbe puntare su di lui per mettere una pezza in difesa dopo il lungo ko di Samuel Umtiti.

I tifosi dell'Inter non lo ricordano per prestazioni eccelse, se si escludono le primissime apparizioni: Jeison Murillo non ha lasciato il segno nella storia nerazzurra, vittima dei tanti cambiamenti societari avvenuti nel corso degli ultimi anni.

Segui tutta la Liga in esclusiva su DAZN

Arrivato dal Granada nel 2015, il centrale colombiano ha progressivamente diminuito il livello delle sue giocate, fino all'addio avvenuto nell'estate del 2017 con il Valencia che decise di scommettere su di lui.

L'articolo prosegue qui sotto

Nemmeno in Spagna sta riuscendo a ritagliarsi il suo spazio: appena tre presenze stagionali di cui una in Champions League contro la Juventus, nel match dell'espulsione di Cristiano Ronaldo che ebbe un alterco proprio con Murillo.

Nonostante il minutaggio pressoché scarso, la carriera dell'ex Inter potrebbe presto assumere una piega decisamente diversa: secondo 'Mundo Deportivo', a lui starebbe facendo un pensierino il Barcellona, alle prese con una penuria difensiva in virtù dell'infortunio che terrà fuori ancora a lungo Samuel Umtiti.

Murillo è ancora giovane (26 anni) e possiede il passaporto spagnolo, oltre ad essere ritenuto un'alternativa più che valida alla coppia Piqué-Lenglet, al momento titolari nel 4-3-3 di Valverde. Un possibile rilancio a sorpresa per un giocatore finito nel dimenticatoio dopo aver fatto intravedere qualità importanti in Italia.