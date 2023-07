L'Atalanta annuncia Kolasinac: ufficiale l'arrivo a parametro zero

Sead Kolasinac è un nuovo giocatore dell'Atalanta: l'ex Schalke, Arsenal e OM ha firmato per due anni con opzione per una terza stagione.

Sead Kolasinac è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia del mancino bosniaco, con cittadinanza tedesca, svincolato in seguito alla scadenza del proprio contratto con il Marsiglia.

" Atalanta B.C. - si legge sul sito ufficiale nerazzurro - è lieta di annunciare che il calciatore Sead Kolašinac si è legato al Club nerazzurro dopo la stagione e mezza (da gennaio 2022 a maggio 2023) disputata in forza all’Olympique Marsiglia, con cui ha collezionato complessivamente 58 presenze con 4 gol e 2 assist.

Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Sead e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".

L'Atalanta e Kolasinac avevano trovato un accordo già qualche giorno fa. E l'intesa verbale si è rapidamente trasformata nella fumata bianca e, di conseguenza, nella firma di un contratto di due anni con opzione di prolungamento per una terza stagione.

Kolasinac arriva dunque in Serie A dopo averla già sfiorata in passato: nel 2017, in particolare, era stato a un passo dalla Juventus, che aveva accarezzato concretamente l'idea di portarlo a Torino, salvo vederlo poi trasferirsi dallo Schalke 04 all'Arsenal.

Nazionale bosniaco, convocato anche per i recenti impegni di qualificazione ai prossimi Europei, Kolasinac è il secondo acquisto dell'Atalanta: prima di lui i nerazzurri avevano messo sotto contratto il torinista Adopo, ufficializzato dal sito della Lega di Serie A. Manca solo l'annuncio invece per Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen).