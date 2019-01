Calciomercato, Ashley Cole torna in Inghilterra: giocherà nel Derby County

Il 38enne Ashley Cole, ex terzino della Roma, ha accettato la chiamata dell'amico Frank Lampard, allenatore del Derby County in Championship.

Non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo Ashley Cole, vecchia conoscenza della Roma, che dopo due stagioni in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy si appresta a tornare in Inghilterra.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il terzino inglese sembra aver accettato la chiamata dell'amico Frank Lampard, attuale allenatore del Derby County. Cole è attualmente svincolato e firmerà un contratto fino a fine stagione sulla base di 10 mila sterline a settimana.

Ashley Cole era arrivato alla Roma nell'estate del 2014 dopo aver segnato una pagina importante nel Chelsea: sono state però soltanto 16 le presenze con la maglia giallorossa del classe '80, che non ha lasciato un ricordo indelebile nella squadra della capitale. Ora la nuova avventura in Championship, dove il Derby County occupa la sesta posizione.