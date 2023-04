Calcio is Back: lo spot che celebra le squadre italiane all'estero

Cannavaro, Toni e Capello per promuovere il ritorno delle squadre italiane: sei squadre ai quarti di Champions, Europa League e Conference.

Vista la presenza di squadre come Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City in Champions e del Manchester United in Europa League per le italiane sarà dura vincere un trofeo, ma la presenza di ben sei squadre nei quarti continentali è comunque un ritorno al passato.

Il calcio italiano nuovamente al top in Europe per il 2022/2023, tanto che la Lega Serie A ha deciso di promuovere il suo movimento all'estero con uno spot che vede protagonisti Fabio Capello, vincitore di Champions e diversi titoli, al pari di Luca Toni e Fabio Cannavaro, Campioni del Mondo che in carriera hanno conquistato anche Scarpa d'Oro e Pallone d'Oro.

Al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia è stato girato il promo in cui Capello, cammina e da indicazioni a Cannavaro, in veste di regista, e Toni, addetto al palcoscenico. Il sipario si apre e mostra le immagini delle squadre italiane in Europa, decise a conquistare i tre trofei continentali.

Cannavaro, Capello e Toni si siedono, con l'ex tecnico che pronuncia la frase 'Calcio is back', per evidenziare come le squadre italiane siano tornate sul grande palcoscenico d'Europa.

Tanto che nel filmato viene anche mostrata la differenza tra le squadre italiane qualificate e quelle delle altre federazioni: quattro di Premier, due di Bundesliga e Liga e via dicendo.