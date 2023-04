In Tunisia un calciatore si dà fuoco davanti a una stazione di polizia

Nizar Aissaoui, calciatore tunisino di 35 anni, era accusato di terrorismo: per protesta si è dato fuoco davanti a una stazione di polizia ad Haffouz.

Episodio shock in Tunisia. Durante la giornata di lunedì 10 aprile, il calciatore 35enen Nizar Aissaoui si è dato fuoco davanti ad una centrale di polizia.

L'episodio è accaduto ad Haffouz, nel governoatorato di Kairouane. Come riporta l'ANSA, il giocatore è stato subito trasportato all'ospedale 'Aghlabiti' di Kairouan per poi essere trasferito in un secondo momento, come spiegato dal governatore di Kairouan Mohamed Bourguiba alla radio locale Mosaique Fm, al Centro grandi ustionati di Ben Arous.

Il giocatore, prima del clamoroso gesto che voleva mostrare con una diretta sui social, aveva postato un video sul suo account Facebook, poi rimosso, dove spiegava di essere stato ingiustamente accusato in un caso di terrorismo dopo essersi recato in Questura per sporgere denuncia contro un commerciante di banane con il quale aveva avuto un diverbio. Secondo alcuni sul prezzo di un chilo di banane offerto a 10 dinari (circa 3 euro).

Il calciatore, secondo quando emerge, sarebbe ancora vivo e avrebbe riportato ustioni di terzo grado. In carriera, Aissaoui ha indossato nel suo Paese le maglie dell'Union Sportif de Monastir, del El Gaouefel di Gafsa, del Jeridet Tozeur e dell' Espoir Sportif di Haffouz.