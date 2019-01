Burton Albion-Manchester City: diretta streaming gratis

Semifinale di ritorno di League Cup: Manchester City col Burton Albion forte del 9-0 dell'andata. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN.

Tutto è già ampiamente deciso nella prima semifinale di League Cup, la Coppa di Lega inglese. La gara d'andata, come noto, non ha avuto storia: il Manchester City ha strapazzato il povero Burton Albion, tredicesimo in League One (la terza serie inglese), con un clamoroso 9-0, guadagnandosi di fatto l'approdo alla finalissima. Il match di ritorno, in sostanza, non è che una pura formalità per i campioni d'Inghilterra in carica: il Burton Albion dovrebbe vincere addirittura per 10-0 per passare. Ovviamente impossibile.

Il Manchester City si prepara così a disputare la sua quarta finale di League Cup nelle ultime sei edizioni: ha conquistato il trofeo nel 2014, nel 2016 e pure un anno fa, con un nettissimo 3-0 sull'Arsenal. Il Burton Albion ha invece raggiunto il picco con una semifinale storica, anche se, come detto, a meno di un miracolo mai visto dovrà fermarsi qui. La formazione di Guardiola sfiderà a Wembley la vincente di Chelsea-Tottenham: Spurs vincenti per 1-0 all'andata e costretti a difendere il risultato allo Stamford Bridge.

BURTON ALBION-MANCHESTER CITY DIRETTA STREAMING

La semifinale di ritorno di League Cup tra Burton Albion e Manchester City sarà visibile in streaming, in diretta e in esclusiva, su DAZN, che ha acquisito i diritti della seconda coppa inglese (ribattezzata Carabao Cup per ragioni di sponsor) ma anche della FA Cup. Il match sarà visibile su vari dispositivi e gli appassionati potranno rivederlo, on demand, quando vorranno.

BURTON ALBION-MANCHESTER CITY DATA E ORARIO

Burton Albion-Manchester City si giocherà mercoledì 23 gennaio alle ore 20.45 italiane, le 19.45 inglesi. Il palcoscenico della semifinale di ritorno sarà il piccolo Pirelli Stadium di Burton-upon-Trent, impianto che può contenere poco meno di 7000 spettatori.