Burdisso sta con Pirlo: "Spero che la Juve difenda questa scelta"

L'ex difensore centrale parla del tecnico bianconero e di Conte: "Ha ricreato la BBC della Juventus a Milano".

Nicolas Burdisso sa cosa significa vincere con l'Inter. I nove trofei conquistati nei suoi anni nerazzurri parlano da soli. E si aspettava anche il successo di Antonio Conte, costruito sulla difesa.

L'ex centrale argentino alla 'Gazzetta dello Sport' ha elogiato il trio difensivo dell'Inter, paragonandolo alla 'BBC' che aveva reso grande anche la Juve di Conte.

"Conte non ama tanto cambiare, Dietro e davanti non tocca nulla se non è costretto. Ranocchia e D’Ambrosio sono valide alternative ma Skriniar, De Vrij e Bastoni insieme sono straordinari, complementari. Antonio ha creato a Milano la super difesa a 3 che ha fatto la storia recente della Juve".

A proposito dei bianconeri, Burdisso si è detto sorpreso dalla scelta di Pirlo, ma in senso positivo. Si augura che la scelta venga difesa in futuro.

"Il cambiamento era nell’aria, la Juve ha vinto per nove anni. Devo dire che mi ha sorpreso in positivo la scelta di affidarsi a Pirlo: la gente critica sempre ma sono chiacchiere da bar. Non si può giudicare solo in base ai risultati. Andrea ha fatto vedere cose interessanti, mi auguro che a Torino abbiano la forza di difendere ancora questa scelta".

L'ex DS del Boca Juniors ha anche raccontato di aver passato giorni difficili a causa del Covid-19, come il suo amico Daniele De Rossi.