Bundesliga, le partite del weekend: dove vederle in tv e streaming

La Bundesliga è arrivata alla ventinovesima giornata: Bayern in fuga, bagarre per la Champions. Ecco dove vedere le gare in tv e streaming.

Quarta giornata in due settimane per la , il primo campionato europeo d'alto livello a far ripartire il calcio, anche se senza tifosi sulle tribune. Dopo l'anticipo di venerdì sera tra il e il , vinto dagli ospiti per 1-0 grazie a una rete del solito Havertz, il sabato e la domenica propongono il resto della ventinovesima giornata del massimo campionato tedesco.

Occhi puntati principalmente sul , capolista e in fuga dopo il successo per 1-0 sul campo del nel turno infrasettimanale. Lo splendido goal realizzato da Kimmich al Signal-Iduna Park ha permesso agli uomini di Flick, che nel tardo pomeriggio affrontano il , di portarsi a ben 7 lunghezze di vantaggio sui gialloneri.

Dal canto suo, il Dortmund sarà invece impegnato in trasferta domenica pomeriggio sul campo del Paderborn, fanalino di coda della Bundesliga. Ma la formazione di Favre deve guardarsi le spalle proprio dal ritorno del Leverkusen, che grazie al successo di Friburgo si è portato a un solo punto dal secondo posto.

Altre squadre

Le altre inseguitrici principali, tutte in lotta per la qualificazione diretta alla del prossimo anno, sono il e il : i primi vanno in casa del Colonia, mentre i secondi ospitano l'Union Berlino.

In coda, il pareggio in casa dell' non ha migliorato la situazione del Paderborn, sempre ultimo e lontano dalla salvezza. Il non è il miglior avversario possibile per iniziare la risalita. Sempre in difficoltà anche il penultimo, che va in casa di uno 04 in piena crisi.

DOVE VEDERE LA BUNDESLIGA IN TV E STREAMING

Le partite della ventinovesima giornata di Bundesliga saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Sky, che anche in questa stagione detiene i diritti della competizione. In particolare, le gare trasmesse singolarmente saranno - (su Sky Sport Football), Bayern-Fortunam Dusseldorf, Borussia Monchengladbach-Union Berlino, Paderborn-Borussia Dortmund e Colonia-Lipsia (tutte sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Football).

Le altre partite in programma tra sabato e domenica, invece, saranno inserite nella Diretta Goal: si tratta di Hertha-Augsburg, - , Schalke-Werder, tutte in programma sabato a partire dalle 15.30.

La giornata di Bundesliga si potrà vedere non soltanto in , ma anche in : Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo, utilizzabile da dispositivi come computer, tablet e smartphone, e inoltre tre gare a giornata sono visibili anche su Now Tv acquistando il pacchetto Sport.

BUNDESLIGA, 29ª GIORNATA: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE TV

WOLFSBURG-EINTRACHT (sabato 30 maggio ore 15:30) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

HERTHA-AUGSBURG (sabato 30 maggio ore 15:30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

MAINZ-HOFFENHEIM (sabato 30 maggio ore 15:30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

SCHALKE-WERDER (sabato 30 maggio ore 15:30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

BAYERN MONACO-FORTUNA DUSSELDORF (sabato 30 maggio ore 18:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-UNION BERLINO (domenica 31 maggio ore 15:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

PADERBORN-BORUSSIA DORTMUND (domenica 31 maggio ore 18:00) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

COLONIA-LIPSIA (lunedì 1 giugno ore 20:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

58 punti Borussia Dortmund 54 punti Bayer Leverkusen 53 punti Borussia Monchengladbach 52 punti Lipsia 51 punti Wolfsburg 39 punti Friburgo 37 punti Schalke 04 37 punti Hoffenheim 35 punti 34 punti Colonia 33 punti Union Berlino 30 punti 28 punti Augsburg 27 punti Mainz 27 punti Fortuna Dusseldorf 23 punti Werder Brema 18 punti Paderborn 17 punti

BUNDESLIGA, CURIOSITA' 29ª GIORNATA

WOLFSBURG-EINTRACHT

Il Wolfsburg ha vinto cinque delle ultime sette partite di Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte (1N, 1P), con la sconfitta interna a gennaio 2018 (3-1).

HERTHA-AUGSBURG

L'Hertha non ha perso nessuna delle sette partite casalinghe di Bundesliga contro l'Augsburg (2V, 5N) – è già la sua striscia più lunga senza sconfitta in casa nella massima serie.

MAINZ-HOFFENHEIM

Il Mainz ha perso solo una delle ultime sette partite casalinghe di Bundesliga contro l'Hoffenheim (3V, 3N), nel settembre 2017 con il punteggio di 2-3.

SCHALKE-WERDER

Lo Schalke è la squadra contro la quale il Werder Brema ha vinto più partite in Bundesliga (43/101). Di contro, il Werder è la squadra alla quale l’S04 ha strappato più vittorie (38) tra quelle che partecipano a questo campionato.

BAYERN-FORTUNA DUSSELDORF

Il Fortuna Düsseldorf non ha vinto nessuna delle ultime 11 partite di campionato contro il Bayern (2N, 9P) – solo contro l'Amburgo ha registrato una striscia peggiore in Bundesliga (12 gare tra il 1978 e il 1984).

BORUSSIA-MONCHENGLADBACH-UNION BERLINO

Il Borussia Mönchengladbach va a caccia della prima vittoria stagionale contro l’Union Berlin, dopo aver perso per 2-0 il match d’andata. I Puledri sono stati anche sconfitti nelle semifinali della DFB-Pokal, nel 2000/01, a Berlino (4-2 dcr, 2-2 ai regolamentari).

PADERBORN-BORUSSIA DORTMUND

Il Borussia Dortmund ha vinto il 33% delle sfide contro il Paderborn in Bundesliga, solo contro il Bayern ha una % di successi più bassa nella competizione (25%).

COLONIA-LIPSIA