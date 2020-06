Bundesliga, le partite del weekend: dove vederle in tv e streaming

La Bundesliga è giunta al 30° turno: il Bayern vuole proseguire la sua fuga, dietro è bagarre per l’Europa. Dove vedere le gare in tv e streaming.

Messo da settimane alle spalle il lungo stop imposto dal Coronavirus, la prosegue la sua marcia senza soste. Il massimo campionato tedesco è infatti giunto ad una 30a giornata che si è già aperta nella serata di venerdì con l’importante vittoria interna per 1-0 del contro il Monchengladbach (di Petersen la rete decisiva).

Tra le protagoniste del sabato di Bundesliga ci saranno anche le prime tre della classe: , Borussia e . La compagine guidata da Flick è reduce da quattro vittorie consecutive che l’hanno di fatto lanciata verso la conquista del titolo. A partite dalle 15,30 i bavaresi cercheranno altri punti pesanti alla BayArena contro il .

Sfida delle 15,30 anche per il Lipsia, che ospiterà il Paderborn fanalino di coda della classifica, mentre il di Favre alle 18,30 ospiterà un in netta crescita dalla ripresa del torneo che adesso punta ad una qualificazione europea. A chiudere il quadro del sabato saranno ed che si affronteranno in una sfida che mette in palio punti importanti in ottica salvezza e Europa.

Altre squadre

La giornata riprenderà poi domenica con tre partite. Si ripartirà da - (i padroni di casa sono in piena lotta per non retrocedere), per poi proseguire con Union Berlino- 04 (i minatori cercano i primi punti post stop) e -Colonia che chiuderà il turno.

DOVE VEDERE LA BUNDESLIGA IN TV E STREAMING

Le sfide della trentesima giornata di Bundesliga saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Sky, l’emittente che detiene i diritti della competizione. Le gare trasmesse singolarmente saranno Bayer Leverkusen- (SKY SPORT FOOTBALL) e Borussia Dortmund-Hertha Berlino (SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL) in programma sabato, oltre a Werder Brema-Wolfsburg (SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL), Union Berlino-Schalke 04 (SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL) e Augsburg-Colonia (SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL) che si giocheranno domenica.

Le altre partite in programma tra nel weekend tutte in programma sabato a partire dalle 15.30, ovvero Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim, Francoforte- e Lipsia-Paderborn, saranno invece inserite nella Diretta Goal in onda su SKY SPORT UNO.

Il trentesimo turno di Bundesliga potrà essere seguito anche in : Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo, utilizzabile da dispositivi come computer, tablet e smartphone, e inoltre tre gare a giornata sono visibili anche su Now Tv acquistando il pacchetto Sport.

BUNDESLIGA, 30ª GIORNATA: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE TV

FORTUNA DUSSELDORF-HOFFENHEIM (sabato 6 giugno ore 15:30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

EINTRACHT FRANCOFORTE-MAINZ (sabato 6 giugno ore 15:30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO (sabato 6 giugno ore 15:30) - SKY SPORT FOOTBALL

LIPSIA-PADERBORN (sabato 6 giugno ore 15:30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLINO (sabato 6 giugno ore 18:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

WERDER BREMA-WOLFSBURG (domenica 7 giugno ore 13:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

UNION BERLINO-SCHALKE 04 (domenica 7 giugno ore 15:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

AUGSBURG-COLONIA (domenica 7 giugno ore 18:00) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Bayern 67 punti Borussia Dortmund 60 punti Lipsia 58 punti 56 punti Bayer Leverkusen 56 punti Wolfsburg 42 punti Hoffenheim 42 punti Friburgo 41 punti Hertha Berlino 38 punti Schalke 04 37 punti 35 punti Colonia 34 punti Augsburg 31 punti Union Berlino 31 punti Mainz 28 punti Fortuna Dusseldorf 27 punti Werder Brema 25 punti Paderborn 19 punti

BUNDESLIGA, CURIOSITA' 30ª GIORNATA

FORTUNA DUSSELDORF-HOFFENHEIM

Il Fortuna Dusseldorf ha subito 58 reti in 29 partite di campionato. L’ultima volta che ne ha incassati di più è stato nella stagione 1986/87, quando a questo punto della stagione furono 77 i goal subiti.

EINTRACHT FRANCOFORTE-MAINZ

André Silva dell’Eintracht ha segnato in quattro delle cinque partite a partire dalla ripresa della Bundesliga, trovando la rete in tutte le prime tre. Con 8 reti è, al pari di Hinteregger, il miglior marcatore della squadra in campionato.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO

Hansi Flick è il primo allenatore della storia del Bayern a vincere 22 delle prime 25 partite ufficiali da quando, nel 1965, la squadra ha conquistato la promozione in Bundesliga. Infranto quindi il record di Pep Guardiola che si era fermato a 21.

LIPSIA-PADERBORN

Il Lipsia ha gli stessi punti in classifica della scorsa stagione dopo 29 partite, ovvero 58. In passato, le squadre che sono riuscite a mettere in cascina lo stesso bottino a questo punto della stagione, si sono sempre piazzate tra le prime quattro.

BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLINO

Il Borussia Dortmund ha segnato 80 goal in 29 giornate. Il suo record assoluto in una singola stagione di Bundesliga, è di 82 ed è stato raggiunto nell’edizione 2015/16 del torneo quando alla guida della squadra c’era Tuchel.

WERDER BREMA-WOLFSBURG

Il Werder ha vinto tutte le ultime quattro partite interne di Bundesliga contro il Wolfsburg e la cosa rappresenta una striscia record contro le squadre attualmente nella massima serie tedesca. L’ultima sconfitta in casa contro il Wolfsburg risale al marzo 2015.

UNION BERLINO-SCHALKE 04

Union e Schalke sono le due squadre che hanno raccolto meno punti dalla ripresa della Bundesliga. I primi ne hanno messi in cascina 4, i secondi hanno sempre perso.

AUGSBURG-COLONIA