Buffon esalta Zaniolo: "Può essere un predestinato"

Alla cerchia di estimatori di Nicolò Zaniolo, si iscrive anche Gianluigi Buffon. A 'Sky' il portiere del PSG tesse le lodi del gioiellino della Roma, scommettendo sul suo avvenire.

"Non l'ho visto ancora bene, ma è chiaro che un giocatore così giovane, se continua così, può avere le stigmati del predestinato . Ricordo bene suo padre Igor, un combattente: se ha preso il carattere da lui...".

Zaniolo a parte, il PSG di Buffon si gode il colpo grosso ad Old Trafford con cui ha messo una seria ipoteca sui quarti di Champions grazie al 2-0 in casa del Manchester United.

"La partita l'abbiamo fatta diventare facile mettendo tutto ciò che avevamo nei 90', con una compattezza che in Champions è fondamentale e prendendoci dei rischi per far andare a vuoto il loro pressing".