Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: dettagli della partita

Premier League - Game Week 1 23 ago 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion e Aston Villa scenderanno in campo il 23 agosto 2026 alle 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

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Scintille alla prima giornata all'Amex

Il Brighton & Hove Albion apre la sua stagione di Premier League 2026/27 ospitando l'Aston Villa all'American Express Stadium. Con entrambi i club che coltivano grandi ambizioni di qualificazione europea e stabilità interna, una vittoria all'esordio sulla costa meridionale offre un'immediata opportunità per lanciare un segnale psicologico in vista della lunga stagione di campionato.

Le nette vittorie casalinghe del Brighton in pre-campionato alimentano l'entusiasmo estivo

Il Brighton arriva al weekend d'apertura dopo un'impressionante serie di risultati nelle amichevoli. Dopo l'annullamento della prevista amichevole contro l'FC Annecy a fine luglio, il Brighton ha infilato tre vittorie consecutive in casa. Ha aperto agosto superando per 4-3 il RC Strasbourg, squadra di Ligue 1, poi ha battuto con un netto 3-0 la Roma e ha completato la preparazione il 15 agosto con un composto successo per 1-0 sul Bologna.

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I Villans e i test impegnativi contro l'élite europea

L'Aston Villa arriva alla prima giornata dopo un intenso calendario estivo che ha messo alla prova la profondità della rosa in più competizioni. La squadra di Unai Emery ha ottenuto comode vittorie in amichevole contro Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1) e BG Pathum United (3-1). Tuttavia, il Villa ha affrontato avversari di alto livello nel finale, perdendo sfide tirate contro Bayern Monaco (2-1), Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA (2-1) e Borussia Mönchengladbach (2-1) nell'ultima prova generale del 15 agosto.

Precedenti: sfide sulla costa molto equilibrate

Gli incroci recenti tra Brighton e Aston Villa hanno costantemente prodotto partite tirate e tattiche. Nell'ultimo confronto di campionato, nel febbraio 2026, il Villa si è imposto di misura per 1-0 al Villa Park grazie a un autogol all'86'. Con entrambe le squadre che fanno affidamento su rapide transizioni sulle fasce e pressing organizzato, l'esordio stagionale di domenica promette margini sottilissimi, dove un solo errore potrebbe rivelarsi decisivo.

Probabili formazioni

Brighton & Hove Albion: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Brighton Fabian Hurzeler deve fare a meno di diversi giocatori della prima squadra per questa partita. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba e Yankuba Minteh risultano tutti infortunati e non è stata confermata alcuna probabile formazione prima del calcio d'inizio. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti più vicino alla partita.

Anche il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery deve affrontare problemi di scelta. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi e Alejandro Garnacho sono tutti fuori per infortunio. Non è stato annunciato alcun probabile undici iniziale e le notizie sulla squadra saranno aggiornate non appena disponibili.

Forma

Il Brighton arriva in buona forma dal pre-campionato, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 3-0 contro il Manchester United nell'ultima partita di Premier League della scorsa stagione. La squadra di Hurzeler ha segnato 12 gol nelle quattro vittorie del pre-campionato, comprese due vittorie consecutive per 4-3 contro lo Strasbourg e il 3-0 contro la Roma, subendo appena tre reti in queste quattro gare.

Il recente rendimento dell'Aston Villa racconta una storia diversa. La squadra di Emery ha vinto solo una delle ultime cinque partite, il 3-1 contro il BG Pathum United in Thailandia. Ha perso contro Real Sociedad, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA e Borussia Moenchengladbach, subendo nove gol in queste quattro sconfitte e segnandone appena cinque.

Precedenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al febbraio 2026, quando l'Aston Villa ha battuto il Brighton 1-0 al Villa Park in Premier League. Prima di allora, il Brighton aveva ospitato il Villa nel dicembre 2025 in un thriller da sette gol, con il Villa capace di rimontare e vincere 4-3 all'American Express Community Stadium. Negli ultimi cinque confronti di Premier League, il Villa è in vantaggio con tre vittorie contro le due del Brighton, con un pareggio. Il Villa ha segnato 10 gol in queste cinque partite, mentre il Brighton ne ha realizzati sette.