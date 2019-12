Brasileirao, il Cruzeiro retrocede in Serie B per la prima volta nella sua storia

La sconfitta per 2-0 contro il Palmeiras è decisiva per la retrocessione: il Cruzeiro era mai andato in Serie B nei suoi 98 anni di storia.

È un giorno nero a Belo Horizonte. Al 'Mineirao' il Cruzeiro perde per 2-0 contro il Palmeiras e affonda per la prima volta nella sua trionfale storia nella Serie B brasiliana. Per la 'Raposa' si tratta della prima retrocessione.

Un destino lungo 98 anni, quello del Cruzeiro. Una società fondata da un gruppo di immigrati italiani a Belo Horizonte, che volevano dare anche al proprio quartiere una squadra di calcio. L'idea era nata seguendo le vicende di un'altra squadra brasiliana fondata da immigrati italiani a San Paolo: la 'Palestra ', che oggi è meglio conosciuta con il nome di Palmeiras.

Ed è proprio il Palmeiras a sancire la prima retrocessione della storia del Cruzeiro, dopo 98 anni dalla sua fondazione. La 'Raposa' era l'unica squadra brasiliana insieme a Flamengo, Santos e San Paolo ad essere sempre rimasta nella massima divisione brasiliana. Nell'anno che ha visto trionfare il 'Mengao' sia nel Brasileirao che in Copa Libertadores, il Cruzeiro tocca il punto più basso della sua storia.

O Cruzeiro está rebaixado para a segunda divisão!



Um clube de história enorme e dono de grandes títulos amarga o momento mais triste de sua história com a queda de hoje. #Cruzeiro #Brasileirão pic.twitter.com/yAFpVJBrGj — Goal Brasil (@GoalBR) December 8, 2019

Una storia che è sempre stata, inevitabilmente, intrecciata con quella italiana: il giocatore più forte che è cresciuto con addosso la maglia del Cruzeiro è un certo Luiz Nazario de Lima detto Ronaldo e soprannominato 'Il Fenomeno', che una traccia del suo passaggio nel calcio italiano l'ha lasciata. Ora con la maglia blu della 'Raposa' c'è Dodo, che con Ronaldo condivide il passato all' .

Per i tifosi del Cruzeiro il dolore è stato troppo grande e sugli spalti nei minuti finali del match col Palmeiras si sono scatenate scene di violenza e disperazione. L'arbitro Marcelo de Lima Henrique ha interrotto la partita in anticipo, seguendo le indicazioni della polizia. Una partita che non è mai finita, ma che in ogni caso sigilla il destino del Cruzeiro.