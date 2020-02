Braithwaite debutta accanto a Messi: "Non laverò la maglia"

Martin Braithwaite al debutto con il Barcellona, l'attaccante emozionato: "Dopo aver abbracciato Messi non laverò i miei vestiti".

Un rinforzo a sorpresa a mercato chiuso per il di Setien: Martin Braithwaite ha fatto il suo debutto oggi con la maglia blaugrana entrando nel secondo tempo della sfida vinta 5-0 contro l'.

L'attaccante classe '91 ha raccontato tutta la sua emozione al termine del match, sottolineando quell'abbraccio con Messi dopo il quarto goal del fuoriclasse argentino:

"Dopo aver ricevuto l'abbraccio di Messi non laverò i miei vestiti. Una settimana fa non avrei mai pensato di poter giocare nel Barcellona. Il capitano sembra un grande uomo, voleva farmi sentire a mio agio, mi ha cercato spesso con la palla. Essere qui all'improvviso è spettacolare".

Dopo il suo debutto in prima squadra con i danesi dell'Esbjerg nel lontano 2009, Braithwaite ha vestito le maglie di , e , dove ha impressionato la dirigenza blaugrana nell'ultima stagione: ora il grande salto in un palcoscenico tutto nuovo come il Camp Nou.