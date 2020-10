Bonucci su Juventus-Napoli: "Noi nella bolla per rispettare il protocollo"

C'è Leonardo Bonucci in sala stampa accanto al Roberto Mancini. Anche il centrale della , così come il proprio commissario tecnico, presenta la gara che l' giocherà domani sera a Danzica, contro la , valida per i gironi di .

Leonardo Bonucci comincia parlando del dialogo avuto con il compagno alla Juventus, Szczesny, che però dovrebbe finire in panchina.

Il difensore della Juventus, domani sicuro titolare, parla poi di come sarà affrontare un giocatore come Robert Lewandowski.

Bonucci parla di come sarà giocare di fronte ad un pubblico più ampio (dovrebbero esserci diecimila persone).

Infine il difensore della Juventus, intervistato da 'Rai Sport', torna sulla partita non giocata contro il e su quanto accaduto negli ultimi giorni.

"Ci siamo così tanto allenati che non pensavo da quanto tempo non giocavo una partita. Per noi della Juventus è bello far parte di questo gruppo, mettendoci da parte tutte le polemiche e tutto quello che è girato intorno alla partita non disputata domenica scorsa. Eravamo abbastanza tranquilli. Eravamo chiusi nella bolla più per precauzione che per effettiva necessità, per seguire un protocollo creato ad hoc per disputare il campionato e per continuare a giocare”.