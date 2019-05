Bologna-Napoli cambia data: si giocherà sabato alle ore 20:30

Bologna ufficialmente salvo: il match col Napoli dell'ultimo turno è anticipato a sabato, non c'è bisogno della contemporaneità alla domenica.

La giornata di appena conclusa ha emesso un importante verdetto: alla lista delle squadre salve si è aggiunto il che, dopo il 3-3 dell'Olimpico contro la , ha la certezza di poter disputare la massima serie anche il prossimo anno.

Felsinei a quota 41 punti in classifica, quattro in più rispetto ai 37 del terzultimo e che domenica sarà di scena in trasferta con la per cercare di evitare una retrocessione che sarebbe clamorosa.

Questa buona notizia per il Bologna crea una modifica nell'ultima giornata di campionato: la sfida interna col , originariamente prevista per domenica alle 20:30, si giocherà sabato allo stesso orario.

Il motivo? La contemporaneità con le squadre ancora in lotta per non retrocedere non è più necessaria, come invece avverrà per - e Fiorentina-Genoa.