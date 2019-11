Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: Bastoni e Lazaro titolari

L'Inter a Bologna nell'anticipo dell'undicesima giornata: Conte schiera Bastoni in difesa e Lazaro sulla destra.

Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA: In attesa di comunicazione

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

L'Inter cerca il nuovo sorpasso sulla in casa del ma Conte, in vista della sfida di contro il , fa un po' di turnover.

In difesa riposa Godin, al suo posto gioca Bastoni. Novità anche sulle fasce dove Asamoah, non al meglio, viene sostituito da Biraghi mentre sulla destra c'è il debutto da titolare di Lazaro. Intoccabile in attacco la coppia Lautaro-Lukaku.

