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Bodø/Glimt-LASK: orario del calcio d'inizio

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

Il Bodø/Glimt ospita in Champions League gli austriaci del LASK. Si gioca all'Aspmyra Stadion di Bodø.

I norvegesi arrivano alla partita con sentimenti contrastanti. Nell'ultimo incontro, la squadra allenata da Kjetil Knutsen ha vinto 4-2 in casa del Molde nell'Eliteserien, dopo il successo per 2-0 a Tromsø.

In Champions League, il Glimt ha ottenuto uno 0-0 contro il Lille nell'ultima partita. Attualmente la squadra è al 25° posto nella fase campionato e ha bisogno di punti per migliorare la propria posizione.

Il LASK, invece, arriva nel nord della Norvegia con grande fiducia. La squadra di Dietmar Kühbauer ha vinto tutte le ultime cinque partite ufficiali, tra cui il 4-0 contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

Lo scorso fine settimana il LASK ha battuto l'Hartberg 2-1 nella Bundesliga austriaca. Il club occupa il 16° posto nella classifica di Champions League.

La situazione è dunque chiara: il Glimt vuole dare seguito ai suoi risultati nel proprio stadio, mentre il LASK punta a proseguire la serie positiva. Ecco le informazioni per seguire la partita.

I temi della settimana: come sono andate Bodø/Glimt e LASK?

Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Bodø/Glimt ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultimo incontro, il 20 novembre, ha vinto 4-2 in casa del Molde. In precedenza erano arrivati il 3-2 contro il Viking e lo 0-0 contro il Lille in Champions League. L'unica sconfitta è stata lo 0-1 contro il Vålerenga. Nel complesso, il Glimt ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque.

Il LASK ha vinto tutte le ultime cinque partite. Nell'ultimo incontro, il 21 novembre, ha battuto l'Hartberg 2-1. A questi risultati si aggiungono il 4-2 in casa del Ried, il 4-0 contro lo Slovan Bratislava e il 5-4 in coppa contro il Ried. Il bilancio è di 17 gol segnati e otto subiti.

Bodø/Glimt-LASK: formazioni

Bodø/Glimt-LASK: stato di forma

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Bodø/Glimt-LASK: le classifiche