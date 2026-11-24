Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da una parte del mondo in cui potreste incontrare blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, telefono o tablet).

Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, telefono o tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Visitate il sito dell'emittente ufficiale. Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Accedete e trovate lo streaming. Create un account o effettuate l'accesso al servizio dell'emittente ufficiale per avere pieno accesso e godervi la partita!

Bodø/Glimt-LASK: orario d'inizio

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

Il Bodø/Glimt ospita il LASK, formazione austriaca, in Champions League. Si gioca all'Aspmyra Stadion di Bodø.

La squadra norvegese arriva alla partita con sensazioni contrastanti. Nell'ultimo impegno, la formazione allenata da Kjetil Knutsen ha vinto 4-2 in casa del Molde in Eliteserien, dopo essersi imposta 2-0 a Tromsø.

In Champions League, il Bodø/Glimt ha ottenuto di recente uno 0-0 contro il Lille. La squadra occupa attualmente il 25° posto nella fase campionato e ha bisogno di punti per migliorare la propria posizione.

Il LASK arriva invece nel nord della Norvegia con grande fiducia. La squadra di Dietmar Kühbauer ha vinto tutte le ultime cinque partite ufficiali, tra cui il 4-0 contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

Lo scorso fine settimana, il LASK ha battuto 2-1 l'Hartberg nella Bundesliga austriaca. Il club è al 16° posto nella classifica di Champions League.

La situazione è dunque chiara: il Bodø/Glimt vuole dare seguito ai risultati ottenuti nel proprio stadio, mentre il LASK punta a proseguire la sua serie. Ecco le informazioni per seguire la partita.

I temi della settimana: com'è andata a Bodø/Glimt e LASK?

Il Bodø/Glimt ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultimo impegno, il 20 novembre, ha vinto 4-2 in casa del Molde. In precedenza erano arrivati un 3-2 contro il Viking e uno 0-0 contro il Lille in Champions League. L'unica sconfitta è stata lo 0-1 contro il Vålerenga. In totale, il Bodø/Glimt ha segnato nove goal e ne ha subiti cinque.

Il LASK ha vinto tutte le ultime cinque partite. Nell'ultima, il 21 novembre, ha battuto 2-1 l'Hartberg. A queste vittorie si aggiungono il 4-2 in casa del Ried, il 4-0 contro lo Slovan Bratislava e il 5-4 in coppa contro il Ried. Il bilancio è di 17 goal segnati e otto subiti.

Bodø/Glimt-LASK: formazioni

Bodø/Glimt-LASK: stato di forma

Bodø/Glimt-LASK: precedenti

Bodø/Glimt-LASK: le classifiche