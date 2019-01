Boateng verso il Barcellona, ma nel 2017 dichiarava amore al Real: "Sogno la camiseta blanca"

Kevin-Prince Boateng sarà un nuovo giocatore del Barcellona, ma un anno fa confessava di preferire il Real Madrid e sognare la Camiseta Blanca.

Kevin-Prince Boateng sembra destinato a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. La trattativa a sorpresa dovrebbe portare il ghanese in Catalogna già nelle prossime ore, facendolo diventare un rinforzo per Valverde e per i blaugrana. Eppure l'ex Milan, soltanto nel 2017, aveva confessato di essere più un fan dei rivali storici del Real Madrid.

L'intervista, rilasciata a 'Marca TV' nel 2017, faceva riferimento proprio al Clasico e alle preferenze di Boateng nello storico dualismo di Spagna.

Interrogato su quale fosse la sua preferenza, il giocatore passato anche da Schalke 04 e Eintracht Francoforte non ha avuto dubbi, rispondendo Real Madrid. Anche a una domanda sul futuro, su quale delle due maglie avrebbe voluto indossare. Risposta secca: la 'Camiseta Blanca'.

"Nel Clasico tifo Real Madrid, e se potessi scegliere in quale delle due squadre giocare sceglierei il Real. Da piccolo mi è sempre piaciuta la 'Camiseta Blanca'."

Forse nemmeno lui, che era la stella del Las Palmas che sognava l'Europa, si sarebbe immaginato di arrivare a 31 anni a vestire la maglia del Barcellona, eterna rivale del Real Madrid, dopo aver scelto in estate il Sassuolo.

Al Camp Nou Boateng dovrà quindi convincere non solo gli scettici, ma anche chi quelle dichiarazioni non gliele perdonerà molto facilmente.