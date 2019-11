Bjelica furioso contro il VAR: "Uccide le emozioni, è una merda!"

Dopo il rigore concesso allo Shakhtar in extremis, il tecnico della Dinamo Zagabria esplode: "Il VAR è una merda, guardate in Italia cosa accade".

Il pareggio per tre a tre, maturato in extremis, tra e Donetsk, non è andato proprio giù a Nenad Bjelica, allenatore della squadra croata che si è vista rimontare con il rigore concesso e poi segnato da Mateus Martins.

Nel post-partita, Bjelica si è presentato davanti alle telecamere e ha lanciato un vero e proprio attacco al VAR.

"Non voglio analizzare cosa ci ha fatto il VAR questa sera. Il VAR è una merda! Uccide le emozioni, uccide il gioco! È un circo che non ci aiuta affatto! Guardate l' , guardate l' , guardate cosa sta succedendo lì! Sono assolutamente contrario!"

L'allenatore croato è contrario al VAR, in tutto e per tutto. Porta anche gli esemi della e della Premier League, dove in effetti le polemiche non mancano nemmeno con il VAR, anzi.