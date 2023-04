La Roma solleva Berardi dall'incarico: non è più il CEO giallorosso

Gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare con effetto immediato ogni rapporto tra Berardi e la Roma.

Un anno e mezzo dopo, Pietro Berardi non più il CEO della Roma. Nella giornata di lunedì 17 aprile, infatti, la società giallorossa ha annunciato come le strade si dividano in maniera immediata.

"L'AS Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo.

La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi" ha evidenziato la società capitolina in una nota ufficiale.

Berardi, laureato all'Università Bocconi, aveva iniziato il suo percorso come analista finanziario in Generali Assicurazioni nel Sud America, per poi conseguire un MBA a Bosto e costruire la sua carriera tra Royal Dutch Shell, Fiat Chrysler e Nissan.

All'inizio del 2020 era stato nominato Presidente e CEO di Pirelli in Nord America, prima di approdare alla Roma nell'autunno del 2021.