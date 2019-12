Benevento da record in Serie B: 43 punti in 18 giornate

I 43 punti del Benevento dopo 18 giornate rappresentano un nuovo record per la Serie B dal 1994/1995, quando iniziò l'era dei tre punti a vittoria.

Tredici vittorie, primo posto in classifica a +12 sul Pordenone secondo, miglior attacco e miglior difesa: la stagione trionfale del di Filippo Inzaghi sta raccogliendo pareri entusiastici, tanto da far apparire la promozione nella massima serie come la diretta conseguenza di un dominio incontrastato.

Il percorso delle 'Streghe' in questa Serie B è ai limiti della perfezione: sono 43 i punti totalizzati dopo le prime 18 giornate, più di qualsiasi altra squadra nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995).

43 - Il #Benevento di Filippo Inzaghi ha raccolto 43 punti in questo campionato, record per una squadra dopo 18 gare di #SerieB nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Stregoni. pic.twitter.com/ImdUpourXC — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 26, 2019

Un record che deve inorgoglire i sanniti, rinforzatisi in estate per il ritorno in quella lasciata tra mille rimpianti nel 2018, dopo un avvio disastroso che vide i giallorossi perdere tutte le prime 14 partite di campionato.

L'esatto contrario di quanto sta accadendo ora: sono sei le vittorie consecutive e l'unica sconfitta risale al 26 ottobre (4-0 sul campo del ). Con un ritmo del genere, nessun grande obiettivo sarà precluso: a Benevento sognano in grande e fanno benissimo.