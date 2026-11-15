Belgio-Italia 4-1, pagelle e tabellino: Doku fa impazzire Bastoni e Scalvini, Pio Esposito sbaglia un rigore, Donnarumma senza colpe, De Bruyne disegna calcio, segna Diego Moreira

L'Italia crolla a Bruxelles, perde 4-1 contro il Belgio e scivola in novanta minuti dal primo al terzo posto del Gruppo A1. Stavolta non pagano le scelte di Roberto Mancini che non a caso all'intervallo effettua subito due cambi, ma non basta. Azzurri fuori dalla Nations League, ai quarti di finale vanno Belgio e Francia.
La partita inizia su ritmi altissimi con occasioni da entrambe le parti. Lammens para su Fagioli e Pisilli, ma non può nulla sul tocco di Pio Esposito che anticipa tutti sul primo palo sfruttando un cross dalla destra di Kayode. Il Belgio però reagisce subito e nel giro di pochi minuti la ribalta: pareggia De Cuyper, poi segna anche Ngoy sugli sviluppi di corner.
Gli Azzurri accusano il colpo e incassano il terzo goal realizzato da Doku al termine di una splendida azione personale. Nel finale di primo tempo Bastoni regala palla a De Bruyne, a tenere in piedi l'Italia è Donnarumma che para il suo tiro mandandolo sul palo. Si va all'intervallo sul 3-1 e con una sola squadra in campo, il Belgio.
Nella ripresa Mancini manda subito in campo Dimarco e Doumbia ma lo spartito della gara non cambia. L'Italia fa troppo poco per riaprire la partita mentre l'unica colpa dei Diavoli Rossi è quella di non chiudere il discorso definitivamente in contropiede anche grazie a un ottimo Donnarumma. Nel recupero Lammens para un rigore a Pio Esposito. Il Belgio vince e vola ai quarti, Azzurri eliminati.
PAGELLE BELGIO-ITALIA
Lammens (6.5) è sempre attento, De Cuyper (7) spinge e segna, Tielemans (6.5) e Lavia (6.5) comandano a centrocampo, De Bruyne (7.5) illumina l'azione offensiva del Belgio, Moreira (7) acceso, Doku (8) imprendibile per i difensori azzurri.
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Donnarumma (7) è il migliore dell'Italia, Scalvini (4.5) e Bastoni (4.5) da horror, Fagioli (5) non sfrutta l'occasione, male anche Pisilli (5), Koleosho (5) troppo timido, Pio Esposito (6.5) fa un gran goal ma poi sbaglia il rigore.
BELGIO (4-3-3): Lammens 6.5; Castagne 6, Ngoy 7 (87' Theate sv), Mechele 6, De Cuyper 7; Tielemans 6.5, Lavia 6.5 (75' Raskin 6), De Bruyne 7 (87' Lukebakio sv); Moreira 7 (87' Trossard sv), De Ketelaere 6.5, Doku 7.5 (90' Godts sv). Ct: Van Bommel.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma 7; Kayode 6, Scalvini 4.5 (62' Cisse 6), Bastoni 4.5, Calafiori 5.5; Fagioli 5 (46' Doumbia 6), Tonali 5 (62' Palestra 6), Barella 5; Pisilli 5 (46' Dimarco 5.5), Pio Esposito 6.5, Koleosho 5 (76' Vergara 6). Ct. Mancini.
TABELLINO BELGIO-ITALIA
BELGIO-ITALIA 4-1
Marcatori: 11' P.Esposito, 15' De Cuyper, 22' Ngoy, 26' Doku, 80' Moreira
BELGIO (4-3-3): Lammens 6.5; Castagne 6, Ngoy 7 (87' Theate sv), Mechele 6, De Cuyper 7; Tielemans 6.5, Lavia 6.5 (75' Raskin 6), De Bruyne 7 (87' Lukebakio sv); Moreira 7 (87' Trossard sv), De Ketelaere 6.5, Doku 7.5 (90' Godts sv). Ct: Van Bommel.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma 7; Kayode 6, Scalvini 4.5 (62' Cisse 6), Bastoni 4.5, Calafiori 5.5; Fagioli 5 (46' Doumbia 6), Tonali 5 (62' Palestra 6), Barella 5; Pisilli 5 (46' Dimarco 5.5), Pio Esposito 6.5, Koleosho 5 (76' Vergara 6). Ct. Mancini.
Arbitro: Eskas (Nor)
Ammoniti: Tonali, Scalvini, Donnarumma
Espulsi: Nessuno
Note: 91' Lammens para rigore a Pio Esposito