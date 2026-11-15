Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS ITALYGetty Images
Lelio Donato

Belgio-Italia 4-1, pagelle e tabellino: Doku fa impazzire Bastoni e Scalvini, Pio Esposito sbaglia un rigore, Donnarumma senza colpe, De Bruyne disegna calcio, segna Diego Moreira

Segui GOAL su Google

Clamoroso e inatteso crollo degli Azzurri che vengono travolti per 4-1 dal Belgio dopo essere andati inizialmente in vantaggio con Pio Esposito che poi sbaglia un rigore. Tra i migliori De Bruyne e Moreira, Italia eliminata dalla Nations League.

Pubblicità

L'Italia crolla a Bruxelles, perde 4-1 contro il Belgio e scivola in novanta minuti dal primo al terzo posto del Gruppo A1. Stavolta non pagano le scelte di Roberto Mancini che non a caso all'intervallo effettua subito due cambi, ma non basta. Azzurri fuori dalla Nations League, ai quarti di finale vanno Belgio e Francia.

La partita inizia su ritmi altissimi con occasioni da entrambe le parti. Lammens para su Fagioli e Pisilli, ma non può nulla sul tocco di Pio Esposito che anticipa tutti sul primo palo sfruttando un cross dalla destra di Kayode. Il Belgio però reagisce subito e nel giro di pochi minuti la ribalta: pareggia De Cuyper, poi segna anche Ngoy sugli sviluppi di corner.

Gli Azzurri accusano il colpo e incassano il terzo goal realizzato da Doku al termine di una splendida azione personale. Nel finale di primo tempo Bastoni regala palla a De Bruyne, a tenere in piedi l'Italia è Donnarumma che para il suo tiro mandandolo sul palo. Si va all'intervallo sul 3-1 e con una sola squadra in campo, il Belgio.

Nella ripresa Mancini manda subito in campo Dimarco e Doumbia ma lo spartito della gara non cambia. L'Italia fa troppo poco per riaprire la partita mentre l'unica colpa dei Diavoli Rossi è quella di non chiudere il discorso definitivamente in contropiede anche grazie a un ottimo Donnarumma. Nel recupero Lammens para un rigore a Pio Esposito. Il Belgio vince e vola ai quarti, Azzurri eliminati.

PAGELLE BELGIO-ITALIA

Lammens (6.5) è sempre attento, De Cuyper (7) spinge e segna, Tielemans (6.5) e Lavia (6.5) comandano a centrocampo, De Bruyne (7.5) illumina l'azione offensiva del Belgio, Moreira (7) acceso, Doku (8) imprendibile per i difensori azzurri.

Argomenti correlati

Donnarumma (7) è il migliore dell'Italia, Scalvini (4.5) e Bastoni (4.5) da horror, Fagioli (5) non sfrutta l'occasione, male anche Pisilli (5), Koleosho (5) troppo timido, Pio Esposito (6.5) fa un gran goal ma poi sbaglia il rigore.

BELGIO (4-3-3): Lammens 6.5; Castagne 6, Ngoy 7 (87' Theate sv), Mechele 6, De Cuyper 7; Tielemans 6.5, Lavia 6.5 (75' Raskin 6), De Bruyne 7 (87' Lukebakio sv); Moreira 7 (87' Trossard sv), De Ketelaere 6.5, Doku 7.5 (90' Godts sv). Ct: Van Bommel.

Pubblicità
Pubblicità

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 7; Kayode 6, Scalvini 4.5 (62' Cisse 6), Bastoni 4.5, Calafiori 5.5; Fagioli 5 (46' Doumbia 6), Tonali 5 (62' Palestra 6), Barella 5; Pisilli 5 (46' Dimarco 5.5), Pio Esposito 6.5, Koleosho 5 (76' Vergara 6).  Ct. Mancini.

TABELLINO BELGIO-ITALIA

BELGIO-ITALIA 4-1

Pubblicità
Pubblicità

Marcatori: 11' P.Esposito, 15' De Cuyper, 22' Ngoy, 26' Doku, 80' Moreira

BELGIO (4-3-3): Lammens 6.5; Castagne 6, Ngoy 7 (87' Theate sv), Mechele 6, De Cuyper 7; Tielemans 6.5, Lavia 6.5 (75' Raskin 6), De Bruyne 7 (87' Lukebakio sv); Moreira 7 (87' Trossard sv), De Ketelaere 6.5, Doku 7.5 (90' Godts sv). Ct: Van Bommel.

Pubblicità
Pubblicità

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 7; Kayode 6, Scalvini 4.5 (62' Cisse 6), Bastoni 4.5, Calafiori 5.5; Fagioli 5 (46' Doumbia 6), Tonali 5 (62' Palestra 6), Barella 5; Pisilli 5 (46' Dimarco 5.5), Pio Esposito 6.5, Koleosho 5 (76' Vergara 6).  Ct. Mancini.

Arbitro: Eskas (Nor)

Pubblicità
Pubblicità

Ammoniti: Tonali, Scalvini, Donnarumma

Espulsi: Nessuno

Pubblicità
Pubblicità

Note: 91' Lammens para rigore a Pio Esposito

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

🧠 Aree di competenza

Calcio italiano

Approfondimenti

Analisi tattiche

Juventus e Palermo

 

✍🏻 Articoli preferiti

Visualizza il profilo dell'autore