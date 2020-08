Bayern-PSG, scelto Orsato: arbitrerà la finale di Champions League

Daniele Orsato dirigerà la finale di 2019/20 tra e . L'UEFA ha scelto il fischietto di Schio per arbitrare la finalissima.

Al Da Luz domenica sera la terna sarà tutta italiana: i guardalinee saranno Manganelli e Giallatini. Il Var sarà Massimiliano Irrati, suo assistente Marco Guida.

