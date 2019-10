Bayern Monaco, infortunio Alaba: c'è una frattura alle costole

Uscito nel corso di Tottenham-Bayern Monaco causa infortunio, dagli accertamenti è emersa una frattura della costola per David Alaba.

Dopo esser stato vittima del terribile scontro con Aurier nel corso della partita di che ha visto il suo travolgere il con un pirotecnico 2-7, David Alaba ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Nella giornata odierna dagli esami medici è emersa una frattura della costola per l'austriaco, che non lo renderà disponibile per Rober Kovac.

🏥 @David_Alaba will be out for the foreseeable future after being diagnosed with a cracked rib.



Get well soon! #FCBayern pic.twitter.com/Q0GsEfmxwh — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 4, 2019

Kovac per la partita di domani contro l'Hoffenaim non potrà contare quindi sul terzino sinistro austriaco, che in questo avvio di stagione è stato martoriato dagli infortuni: era infatti appena tornato da uno strappo all'adduttore sinistro nel riscaldamento della partita contro il . Oltre ad Alaba, nemmeno Lucas Hernandez sarà arruolabile per l'incontro di Bundes, anche se la sua riabilitazione procede nel migliore dei modi.

Buone notizie dal fronte infermeria arrivano per Jerome Boateng, che è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e potrà coprire la voragine difensiva creatasi con questa serie di sfortunati infortuni che hanno colpito la retroguardia dei bavaresi.