Bayern Monaco, anche Hoeness conferma Kovac: "Resta al 100%"

Il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, chiude le porte a una partenza di Kovac: "Le voci sul suo licenziamento erano tutte delle favole".

Una e una Coppa di conquistate nel suo primo anno alla guida del . Niko Kovac ha chiuso al meglio una stagione che fino a qualche mese fa pareva molto complicata, riuscendo nello stesso tempo a rinforzare la propria posizione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A lungo in discussione, il tecnico croato è stato infatti confermato prima dalle parole di Karl-Heinz Rummenigge e ora anche da quelle di Uli Hoeness. Intervistato da 'Sky Sport' dopo il successo dei bavaresi sul , che è valso la conquista della DFB-Pokal, il presidente del ha parlato infatti di futuro.

"È fuori discussione che il nostro manager la prossima stagione sarà Niko Kovac. Una squadra non sarebbe in grado di giocare un calcio così buono se l'intesa con il manager non fosse buona. Le voci sul suo licenziamento erano tutte delle favole. Resterà al 100%".

Una chiusura netta dunque a una partenza di Kovac in estate, con i bavaresi che hanno deciso di puntare nuovamente sull'ex Francoforte anche la prossima annata. Una dimostrazione di stima per quanto mostrato in questa stagione.