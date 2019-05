Il Bayern Monaco conferma Kovac: "Non è stato mai in discussione"

Bayern, Rummenigge su Kovac: "Non è stato mai in discussione, sarà il nostro allenatore anche nella prossima stagione".

Al primo anno sulla panchina del , Niko Kovac ha conquistato con la sua squadra la e raggiunto la finale di Coppa di che è in programma sabato sera contro il .

In molti però nelle ultime settimane erano convinti che non sarebbe bastato al croato per restare sulla panchina bavarese. Troppo pesante l'eliminazione agli ottavi di finale di contro il ed un inizio di stagione eccessivamente difficoltoso.

Ed invece ecco arrivare il colpo di scena. Il CEO Karl-Heinz Rummenigge ha infatti confermato il tecnico sulla panchina tedesca anche nella stagione 2019-2020.

"Non è mai stato oggetto di discussione la circostanza che Kovac sarebbe stato il nostro allenatore anche nella prossima stagione calcistica. Sarebbe folle far dipendere il futuro da una sola partita".

Tra i candidati a prendere il posto di Kovac sulla panchina teutonica c'è stato anche Massimiliano Allegri, al quale non dispiacerebbe una esperienza all'estero dopo aver allenato in e .