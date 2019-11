Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-0: Bavaresi scatenati nel Klassiker

Il Bayern si impone per 4-0 contro il Borussia Dortmund. All’Allianz Arena, decidono Lewandowski (doppietta), Gnabry ed un’autore dei Hummels.

In attesa di capire chi prenderà definitivamente il posto di Niko Kovac in panchina, il torna a rialzare la testa in campionato e lo fa nella maniera più convincente possibile.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

La compagine bavarese, che in era reduce da terrificante 5-1 patito sul campo dell’ Francoforte, guidata dal tecnico ad interim Hand-Dieter Flick, si è imposta per 4-0 contro il nel Klassiker.

Gara senza storia quella dell’Allianz Arena con i padroni di casa che si sono portati in vantaggio al 17’ con il grande ex Lewandowski che, sfruttando al meglio un crossa dalla destra di Pavard, ha battuto Bürki con un colpo di testa in tuffo.

Dopo essere andato più volte vicino al raddoppio nel primo tempo, il Bayern trova il 2-0 ad inizio ripresa al 48’ con Gnabry (al quale erano state annullate due reti in precedenza), che capitalizza un assist di Muller con un tocco di sinistro dall’interno dell’area di rigore.

Al 76’ è ancora Lewandowski a calare il tris (altro assist di Muller), mentre a fissare il risultato sul definitivo 4-0 è un’autorete di Hummels all’80’.

In virtù di questo risultato, il Bayern si porta al secondo posto in classifica a quota 21 a pari punti con il a - 1 dalla capolista (una partita in meno), mentre il scende in quinta posizione restando fermo a 19.