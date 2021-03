Barella, Bastoni e Sensi 'bloccati' dall'ATS: interviene la FIGC

La FIGC scende in campo per mettere gli interisti Barella, Bastoni e Sensi a disposizione di Mancini entro mercoledì: richiesta ufficiale all'ATS.

Il focolaio Covid scoppiato in casa Inter, sta condizionando anche la Nazionale. Roberto Mancini si ritrova senza i tre nerazzurri convocati per i match di qualificazione ai Mondiali, 'bloccati' dall'ATS ad Appiano Gentile.

Ecco perchè, come fa sapere la 'Gazzetta dello Sport', per risolvere la questione e fornire al ct Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, la FIGC è pronta ad avanzare una richiesta ufficiale all'Azienda di Tutela della Salute per modificare l'indirizzo dell'isolamento fiduciario ai tre interisti e consentir loro di raggiungere il ritiro dell'Italia entro mercoledì.

Una situazione che ha del paradossale, in quanto gli stranieri della rosa di Conte chiamati dalle rispettive Nazionali hanno ottenuto il via libera dall'ATS per proseguire la quarantena nei propri Paesi e rispondere dunque presente alle convocazioni.

L'obiettivo della FIGC è fare in modo che ciò avvenga anche con gli 'azzurri' dell'Inter, ottenendo il sì dell'ATS e far interrompere l'isolamento di Barella, Bastoni e Sensi - tutti negativi ai giri di tamponi effettuati ad Appiano - facendogli raggiungere la Nazionale per prendere parte a Italia-Irlanda del Nord di giovedì sera a Parma.

A quel punto, per dare modo a Mancini di utilizzarli al 'Tardini', la decisione sovrana di interrompere la quarantena fiduciaria "per motivi di lavoro" al difensore e ai due centrocampisti spetterà all'ASL dell'Emilia Romagna: solo così, scenario legato all'ok dell'ATS di Milano alla FIGC, il selezionatore avrà a disposizione Barella, Bastoni e Sensi.