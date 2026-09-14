Barcellona-Racing Santander, anteprima della Liga: tutto quello che c’è da sapere

Barcellona-Racing Santander: i dettagli della partita

LaLiga - Game Week 6 16 set 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona e Real Racing Club scenderanno in campo il 16 settembre 2026 alle 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

La capolista ospita un Santander in grande fiducia

Il FC Barcelona torna in casa per ospitare la neopromossa Real Racing Club allo Spotify Camp Nou nella sesta giornata della stagione 2026/27 della Liga. Reduce da due vittorie consecutive in ambito nazionale ed europeo, la squadra di Hansi Flick punta ad allungare la propria striscia immacolata nella Liga in vetta alla classifica. Per il Racing Santander, il viaggio in Catalogna dopo una vittoria sofferta conquistata nel weekend rappresenta un test definitivo delle proprie credenziali nella massima serie.

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I quattro gol blaugrana contro il Levante

Il FC Barcelona arriva alla sfida di mercoledì sera in una forma offensiva letale dopo il successo esterno per 4-2 contro il Levante UD nella quinta giornata (13 settembre). Xavi Espart ha indirizzato subito la partita, prima della doppietta di Lamine Yamal, a segno una volta al 19' e ancora dal dischetto al 48'. Karim Adeyemi ha aggiunto il quarto gol nel recupero, assicurando al Barça il bottino pieno nelle prime cinque gare di campionato.

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La doppietta di Zabiri dei Verdiblancos stende l'Alavés

Il Racing Santander arriva a Barcellona pieno di fiducia dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Deportivo Alavés nella quinta giornata (12 settembre). Dopo aver incassato un gol nelle battute iniziali, l'attaccante Yassir Zabiri ha preso in mano la gara, trovando il pari al 38' prima di segnare il gol vittoria a inizio ripresa (53'). Il successo ha dato una spinta cruciale alla squadra di José Alberto López, che punta a consolidare la propria stabilità nella Liga.

Il blocco basso del Racing può fermare la macchina Barça?

Sulla carta il Barcellona parte con un chiaro vantaggio, forte della sua impressionante produzione offensiva e del controllo a centrocampo dettato da Rodri e Pedri. Lamine Yamal e Raphinha cercheranno di isolare i terzini del Santander, mentre il Racing si affiderà a Yassir Zabiri e Iñigo Vicente per innescare rapide ripartenze. Con il Barcellona intenzionato a proteggere il proprio percorso perfetto in campionato prima delle gare del weekend, la sfida di mercoledì promette alta intensità fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Barcellona si presenta a questa partita senza Roony Bardghji, Frenkie de Jong e Jesse Bisiwu, tutti attualmente fuori per infortunio. Non risultano squalifiche nella squadra di Hansi Flick, ed Eric Garcia dovrebbe essere a disposizione dopo aver evitato un infortunio serio in seguito a uno spavento per un naso sanguinante a Mestalla: gli ultimi aggiornamenti dal campo di allenamento suggeriscono che la sua assenza sarà minima. Un undici titolare previsto non è stato ancora confermato e ulteriori aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Il Racing Santander è privo di Andres Martin per infortunio, mentre non sono state segnalate squalifiche nella rosa di Jose Lopez. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

Il Barcellona ha vinto tutte e cinque le sue partite più recenti in tutte le competizioni, mettendo insieme quattro vittorie consecutive nella Liga insieme a un successo in amichevole precampionato contro l'Al Ahly. La sua ultima uscita è stata una vittoria per 5-0 in casa del Valencia, e ha segnato cinque gol anche contro il Rayo Vallecano, vincendo 5-2, e contro l'Elche, vincendo 5-0. Nelle cinque partite, il Barcellona ha segnato 19 gol e ne ha subiti soltanto tre, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Le ultime cinque partite del Racing Santander hanno prodotto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La sua gara più recente si è chiusa con una sconfitta per 3-2 sul campo del Rayo Vallecano, e in precedenza nel corso della stagione è arrivata anche una sconfitta per 1-0 sul campo del Getafe. Completano un andamento altalenante della squadra di Jose Lopez una vittoria casalinga per 3-2 contro l'Elche e un pareggio per 2-2 con il Villarreal.

Precedenti

L'incrocio più recente tra questi due club risale alla Coppa del Re del gennaio 2026, quando il Barcellona ha vinto 2-0 sul campo del Racing Santander. Guardando ai cinque precedenti registrati, il Barcellona li ha vinti tutti e cinque senza subire neppure un gol, segnandone 10 complessivamente. L'ultimo confronto nella Liga tra le due squadre risale invece al marzo 2012, quando il Barcellona vinse ancora 2-0 a El Sardinero.