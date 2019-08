Barcellona su Neymar? Stoichkov avverte: "Sarebbe una bomba nello spogliatoio"

L’ex attaccante del Barcellona, Hristo Stoichkov, boccia un ritorno di Neymar in blaugrana: “Ci sono già grandi calciatori, dove dovrebbe giocare?”.

Il ritorno di Neymar al è una delle più grandi suggestioni che sta regalando questa calda estate di calciomercato. Il fuoriclasse brasiliano, che due estati fa ha lasciato proprio il club blaugrana per iniziare una nuova avventura in , sembra ora pronto a lasciare il e a tornare nella società che l’ha portato in Europa e che gli ha permesso di consacrarsi come uno dei migliori giocatori al mondo.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

L’approdo di Neymar al Barça rappresenterebbe un qualcosa di clamoroso vista la qualità del giocatore ma anche la portata dell’operazione, ma c’è chi come Hristo Stoichkov è convinto che per il club iberico sarebbe un errore riprendere O’Ney.

L’ex attaccante bulgaro del Barcellona, parlando ad Univision, ha spiegato perché i blaugrana dovrebbero evitare di riprendere il gioiello del PSG.

“Il Barcellona non ha bisogno di Neymar. Non c’è posto per lui in una squadra che ha già giocatori importanti. Al Barça ci sono Dembele, Griezmann, Suarez e Messi, dove dovrebbe giocare Neymar? Sarebbe solo una bomba nello spogliatoio”.

Secondo Stoichkov, Neymar non rappresenterebbe un affare nemmeno dal punto di vista economico.