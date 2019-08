Barcellona-Napoli 4-0: Ancelotti resiste un tempo, poi si scatena Suarez

Il Napoli subisce quattro goal contro il Barcellona. Gli azzurri lamentano il mancato fuorigioco sul primo goal, e un dubbio anche sul secondo.

Per usare un eufemismo, per il poteva andare meglio l'amichevole contro il a Detroit, disputata nella notte italiana. La squadra di Carlo Ancelotti ha tenuto testa ai catalani per tutto il primo tempo, ma nella ripresa è crollata sotto i colpi di Suarez, Griezmann e Dembélé.

🚨 HIGHLIGHTS

🏆 Napoli v Barça (0-4)

⚽️ Luis Suárez (x2), Griezmann & Dembélé

🇺🇸 #BarçaUSTour pic.twitter.com/HZIJKoGwxF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 11, 2019

Senza l'infortunato Milik, Ancelotti ha schierato Mertens come prima punta: alle sue spalle Callejon, Fabian Ruiz e Verdi, mentre i due a centrocampo erano Elmas e Allan. In difesa sono partiti titolari Manolas e Chiriches al centro con Hysaj a destra e a Ghoulam a sinistra. Di certo non la formazione titolare, soprattutto nella retroguardia.

Il Barcellona ha fin da subito giocato meglio, palleggiato con più sicurezza e messo alle strette il Napoli. La partita si sblocca proprio in avvio di ripresa, con il goal di Suarez, favorito da un primo rimpallo.

È il taglio che apre lo squarcio per il Napoli. Poco dopo Antoine Griezmann realizza il suo primo goal con la maglia blaugrana, prima che Suarez si ripeti con un piazzato all'incrocio dal limite dell'area. Il poker finale viene timbrato dall'imprendibile Dembélé, bravo a non fare rimpiangere Leo Messi in queste due amichevoli.

Da parte del Napoli, però, è arrivata una piccola polemica, direttamente dal report della partita sul sito ufficiale. Il club lamenta la posizione irregolare di Griezmann nel primo goal ("un goal che il VAR avrebbe annullato per un netto fuorigioco").

Ma non solo, anche sul secondo goal, il Napoli ha qualcosa da ridire: "Un'ombra di sospetto fuorigioco grava anche sulla seconda rete". Insomma, qualche sassolino tolto dalla scarpa che, a dire il vero, sembra essere giustificato soprattutto per la prima rete.

Gli azzurri torneranno ora in e dopo tre giorni di riposo riprenderanno la preparazione in vista dell'esordio in campionato previsto per il 24 agosto in casa della .

IL TABELLINO

NAPOLI-BARCELLONA 0-4

MARCATORI: 47' e 58' L.Suárez (B), 56' Griezmann (B), 63' O.Dembélé (B)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Hysaj (62' Di Lorenzo), Manolas, Chiriches (46' Luperto), Ghoulam (62' Mário Rui); Allan (46' Zielinski), Fabián Ruiz; Callejon, Verdi (68' Gaetano), Elmas (46' Insigne); Mertens. All. Carlo Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; N.Semedo (68' Umtiti), Piqué (68' A.Vidal), Lenglet, Alba; Sergi Roberto, F.de Jong, Aleñá (68' Arthur); O.Dembélé (75' Abel Ruiz), L.Suárez (68' Rafinha Alcantara), Griezmann (68' Coutinho). All. Ernesto Valverde.