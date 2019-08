Barcellona, Messi non saluta Griezmann al momento del cambio

Lionel Messi non ha salutato Antoine Griezmann dopo il cambio di quest'ultimo nel trofeo Gamper: rapporti tesi tra le due stelle?

Rischia di esplodere un caso dalle proporzioni importanti al : protagonisti Lionel Messi e Antoine Griezmann, punte di diamante dell'attacco a disposizione del tecnico Ernesto Valverde.

Il fatto è avvenuto nel finale del trofeo Gamper, vinto dai catalani per 2-1 sull' : al 79' il francese ex è stato chiamato in panchina per far spazio a Collado, quando al momento dell'incrocio con la 'Pulce' (mai entrato in campo) non c'è stato il saluto di quest'ultimo come si evince dalle immagini di 'Jugones'.

JUGONES | خلال 15 دقيقة معاً على دكة البُدلاء, ليو ميسي تجاهل غريزمان تماماً ولم يعيره أي انتباه, ولا كلمة, ولا نظرة بين الأثنين ! pic.twitter.com/2HYEil3Pdp — FCB Media / IG 📸 (@FCBMediaUltra) August 5, 2019

Griezmann ha porto la mano senza ricevere il feedback positivo di Messi, forse in quel momento distratto e pensieroso. Da sottolineare, comunque, una pacca sul sedere dello stesso argentino che, evidentemente, deve essersi poi accorto della presenza del compagno di squadra.

Episodio che in non fa altro che alimentare le voci precedenti all'approdo di 'Le Petit Diable' in blaugrana, secondo cui da Messi non sarebbe arrivato un parere favorevole sul suo acquisto per la bellezza di 120 milioni.

C'è, dunque, grande attenzione all'evolversi di questa situazione in seno allo spogliatoio catalano. Toccherà a Griezmann riportare tutto alla normalità, a suon di goal e assist, magari proprio per Messi.