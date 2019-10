Barcellona-Inter, Skomina a Conte: "Non ti sopporto più"

Come riportato da 'Repubblica', Damir Skomina avrebbe rivolto ad Antonio Conte la seguente frase: "Non ti sopporto più".

La partita tra e è stata "vivace", sia dal punto di vista strettamente calcistico, sia per le polemiche che si è portata dietro. Antonio Conte era molto amareggiato nelle interviste post-partita e non ha fatto nulla per nasconderlo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il motivo? La condotta di gara dell'arbitro Damir Skomina, a suo modo di vedere non impeccabile. Oggi 'Repubblica' svela un labiale dell'arbitro sloveno ad Antonio Conte, durante la partita del Camp Noi, in un momento di protesta da parte del tecnico pugliese.

"Non ti sopporto più"

Nel secondo tepmo, poi, il fischietto sloveno avrebbe indicato la scritta "Respect" sulla manica, per poi ammonire anche il tecnico salentino. Antonio Conte nelle interviste post-partita ha invece criticato proprio l'arbitro perché, a suo modo di vedere, non hanno avuto rispetto dei giocatori nerazzurri in campo.

Certo è che il labiale di Skomina, se confermato, sarebbe forse un po' troppo spinto e personale per un arbitro internazionale del calibro di Skomina.